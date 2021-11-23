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Марченко розраховує на $2,2 млрд від МВФ в 2022 році

Наступні перегляди програми stand-by відбудуться у березні та червні.

Марченко розраховує на $2,2 млрд від МВФ в 2022 році
Фото: Lb.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,2 млрд доларів в рамках чинної кредитної програми stand-by.

Наступні перегляди програми відбудуться у березні та червні, розказав Марченко у коментарі "Укрінформу".

"Продовження програми співробітництва на 2022 рік є можливістю отримати в бюджет всю суму коштів, передбачених існуючою програмою, у розмірі 5 млрд доларів. Це дозволить нам закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік за суттєво нижчою вартістю, ніж наші ринкові операції. Уряд узгодив з фондом перелік заходів, тому ми очікуємо, що наступні перегляди програми відбуватимуться відповідно до плану в березні та червні наступного року", - сказав міністр фінансів.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, одним зі структурних маяків оновленого меморандуму з МВФ є призначення до кінця листопада керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та забезпечення її автономії.

В коментарі "Інтерфаксу-Україна" він запевнив, що меморандум не вимагає підвищення тарифів для населення. Зате він передбачає ухвалення "ресурсного" законопроекту №5600 і покращення адміністрування податків.

"Україна, згідно з меморандумом, має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів", - розказав Гетманцев.

В меморандумі прописано намір України знизити дефіцит бюджету до 3,5% ВВП, проведення пенсійної реформи і запуск Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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