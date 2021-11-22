Міністр фінансів обговорив з новопризначеним віце-президентом ЄБРР подальшу співпрацю

Сторони, серед іншого, обговорили співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ та Світовим банком.

Міністр фінансів України Сергій Марченко обговорив з новопризначеним Віце-президентом Європейського банку розвитку та реконструкцій (ЄБРР) з питань політики та партнерства Марком Боуменом перспективи подальшої співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів Олександр Кава, заступник директора Ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, Віце-президент ЄБРР Алан Пію та Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Сторони обговорили співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ та Світовим банком, поточний стан реалізації проектів, які підтримує ЄБРР в Україні, та перспективи подальшого співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Сергій Марченко подякував представникам Банку за ефективну спільну роботу та додав, що ЄБРР є одним із ключових партнерів України.

“Станом на листопад ми успішно реалізовуємо 8 проектів ЄБРР на суму 1,68 млрд євро. Кредитні кошти Банку - це можливість втілити важливі проекти в Україні. Ми і надалі зацікавлені посилювати співпрацю в пріоритетних для країни напрямах - інфраструктурі та енергетиці”, - повідомив Марченко.

Також міністр фінансів розповів про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

“У жовтні цього року МВФ та Українська сторона досягли на робочому рівні рішення про завершення першого перегляду програми співпраці з МВФ. І ми сподіваємось отримати перший транш розміром близько 700 млн дол США та продовжити співпрацю з Фондом”, - зазначив Міністр фінансів.

Окрім того, сторони обговорили важливість прийняття законопроекту 5600, який створить додатковий ресурс для бюджету у 2022 році.

Під час зустрічі були підняті питання поточного стану реалізації проектів в сферах інфраструктури, енергетики, банківському, промисловості та природних ресурсів.

Разом з тим було обговорено приєднання “Ощадбанку” до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Підсумовуючи, сторони підкреслили прогрес у реалізації проектів та висловили зацікавленість у продовженні співпраці.



Наразі ЄБРР, за даними Мінфіну, є найбільшим інституційним кредитором в Україні. Станом на листопад 2021 року сукупний обсяг виділеного Україні ЄБРР фінансування в державному, приватному, муніципальному секторах становить 15,3 млрд євро в рамках 505 проектів.