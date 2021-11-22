Труханов попередив про ймовірні віялові відключення в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов попередив мешканців міста про ймовірні віялові відключення електропостачання.

Про це Труханов сказав під час обговорення у міськраді питання автономності кисневих концентраторів, повідомляє одеський сайт 048.ua.

За словами міського голови Одеси, про це його попередили на нараді в облдержадміністрації. У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада занепокоєна хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.

Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що в Україні під час опалювального сезону не буде відключень ні газу, ні електроенергії. За його словами, протягом осінньо-зимового періоду будуть працювати 14 атомних енергоблоків з 15-ти наявних в Україні за схемою "13+1", яка зводить до мінімуму ризики. За рахунок цього всі побутові і всі промислові споживачі будуть безперервно забезпечені електроенергією.