Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Австрія з понеділка закривається для туристів
Австрія з понеділка закривається для туристів
ГоловнаЕкономікаДержава

Труханов попередив про ймовірні віялові відключення в Одесі

Міський голова заявив, що хвилюється за хворих на ковід пацієнтів, яким потрібен кисень.

Труханов попередив про ймовірні віялові відключення в Одесі
Фото: скрін

Міський голова Одеси Геннадій Труханов попередив мешканців міста про ймовірні віялові відключення електропостачання.

Про це Труханов сказав під час обговорення у міськраді питання автономності кисневих концентраторів, повідомляє одеський сайт 048.ua.

За словами міського голови Одеси, про це його попередили на нараді в облдержадміністрації. У зв'язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада занепокоєна хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

"Віялові відключення - це не просто відключити холодильник або посидіти без світла при свічках. Для тих, хто перебуває на кисневому забезпеченні, це питання життя та смерті", - сказав Труханов.

Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я Левону Нікогосяну звернутися до виробників кисневих концентраторів та дізнатися, чи можливо передбачити наявність у них акумуляторів, щоб апарати могли працювати під час відключення електрики.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що в Україні під час опалювального сезону не буде відключень ні газу, ні електроенергії. За його словами, протягом осінньо-зимового періоду будуть працювати 14 атомних енергоблоків з 15-ти наявних в Україні за схемою "13+1", яка зводить до мінімуму ризики. За рахунок цього всі побутові і всі промислові споживачі будуть безперервно забезпечені електроенергією.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також