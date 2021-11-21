Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
Резніков: Переможної війни Росії проти України не може бути
Резніков: Переможної війни Росії проти України не може бути
"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять
"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Кулеба відповів президентові Болгарії на заяву про "російський Крим"
Кулеба відповів президентові Болгарії на заяву про "російський Крим"
Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле
Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле
У Німеччині погодили склад нового уряду, - Focus
У Німеччині погодили склад нового уряду, - Focus
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині запустили "Дунайський експрес"

Він курсуватиме щоденно, вартість квитка – 189 гривень. 

На Одещині запустили "Дунайський експрес"
Фото: Укрінформ

"Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес" сполученням Ізмаїл – Одеса. На цьому маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд українського виробництва, пише пресслужба АТ з посиланням на голову правління Олександра Камишіна. 

Поїзд почав курсувати з 20 листопада. 

"Ми запускаємо абсолютно нову модель приміських перевезень. Завдяки спільним зусиллям Укрзалізниці, Одеської обласної держадміністрації та обласної ради відсьогодні на маршрут Одеса — Ізмаїл виходить «Дунайський експрес», який стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні", — наголосив керівник компанії. 

Поїзд був збудований на Крюківському вагонобудівному заводі. Максимальна швидкість  – 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення. Поїзд буде курсувати щоденно. Вартість квитка становитиме 189 грн.

Поїзд №7002/7001 Одеса — Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. У зворотньому напрямку поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, наступного року планують запустити проєкт приміського сполучення City Express. Як очікується, він допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах завдяки сполученню міст-сателітів із мільйониками електротранспортом. 

Проєкт працюватиме в Києві, Дніпрі і Харкові. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також