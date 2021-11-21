На Одещині запустили "Дунайський експрес"

"Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес" сполученням Ізмаїл – Одеса. На цьому маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд українського виробництва, пише пресслужба АТ з посиланням на голову правління Олександра Камишіна.

Поїзд почав курсувати з 20 листопада.

"Ми запускаємо абсолютно нову модель приміських перевезень. Завдяки спільним зусиллям Укрзалізниці, Одеської обласної держадміністрації та обласної ради відсьогодні на маршрут Одеса — Ізмаїл виходить «Дунайський експрес», який стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні", — наголосив керівник компанії.

Поїзд був збудований на Крюківському вагонобудівному заводі. Максимальна швидкість – 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення. Поїзд буде курсувати щоденно. Вартість квитка становитиме 189 грн.

Поїзд №7002/7001 Одеса — Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. У зворотньому напрямку поїзд виправлятиметься о 01:29 та прибуватиме до Одеси о 06:11. Також експрес робитиме зупинки на станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, наступного року планують запустити проєкт приміського сполучення City Express. Як очікується, він допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах завдяки сполученню міст-сателітів із мільйониками електротранспортом.

Проєкт працюватиме в Києві, Дніпрі і Харкові.