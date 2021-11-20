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"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять

Новий графік руху набуде чинності з 12 грудня, продаж квитків уже відкрито.

"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять
Фото: Александр Рудоманов

АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року. У новому графіку буде запущено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

"Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках", - повідомляє пресслужба компанії.

За даними УЗ, найбільше прискорять такі поїзди:

  • №13/14 Київ-Солотвино з Києва буде прибувати на 3 год 16 хв швидше і на 2 год 20 хв зі Солотвина;
  • №77/78 Харків-Маріуполь з Харкова буде їхати на 2 год 05 хв менше і на 3 год 29 хв у зворотному напрямку;
  • №84/83 Київ-Маріуполь з Києва буде в дорозі на 2 год 13 хв менше і на 1 год 24 хв на шляху з Маріуполя;
  • №108/107 Одеса-Ужгород дорогу з Одеси долатиме на 1 год 15 хв швидше, з Ужгорода - швидше на 1 год 29 хв;
  • №145/146 Київ-Ізмаїл з Києва буде в дорозі на 49 хв менше і на 1 год 02 хв на зворотному шляху.

Також в "Укрзалізниці" нагадують про сім нових рейсів до лижного курорту "Буковель":

  • №5/6 Маріуполь-Рахів;
  • №15/16 Харків-Рахів;
  • №55/56 Київ-Рахів;
  • №95/96 Київ-Рахів;
  • №25/26 Одеса-Рахів;
  • №125/126 Миколаїв-Рахів;
  • №130/129 Кременчук-Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава-Ворохта).

"Серед нових рейсів окремо треба відзначити поїзд №5/6 сполученням Маріуполь-Рахів, що став новим найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1 806 кілометрів, при цьому даючи можливість жителям Маріуполя дістатись Львова за 21 годину замість 29-ти, як було у альтернативному маршруті", - повідомляють у компанії.

Квитки на ці та інші потяги вже можна придбати в касах вокзалів, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram.

Раніше УЗ повідомляла про старт реновації станції "Татарів" та ініціює процедуру перейменування станції на "Татарів-Буковель".

Також з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від станції до "Буковеля". Вартість трансферу становитиме 50 грн.

Нагадаємо, що курорт "Буковель" контролюється ТОВ "Скорзонера" (входить у групу "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова), але у 2020 році заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук розповідала, що він на дві третини належить банку.

У жовтні компанія "Прикарпаттяобленерго" запровадила річний мораторій приєднання до електромережі нових споживачів у селах Поляниця та Яблуниця. Рішення пояснили тим, що села біля Буковелю вичерпали потужність електромережі.

МОЗ визнало "Буковель" причиною попередньої хвилі ковіду в Івано-Франківській області взимку цього року. Однак "Буковель" закрили на карантин лише 13 березня. Обласна влада прислухалася до вимог підприємців, які заявили про соціальну несправедливість, коли великі компанії працюють, а маленькі не можуть.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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