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Кабмін хоче дотувати "Укрзалізницю" за рахунок бюджетів місцевих громад, – Продан

Уряд переглянув коефіцієнти, які зменшують базу оподаткування земельним податком та орендною платою за землю вдвічі.

Кабмін хоче дотувати "Укрзалізницю" за рахунок бюджетів місцевих громад, – Продан

Кабмін своїм рішенням позбавляє громади надходжень, щоб залатати дірки у бюджеті корумпованої «Укрзалізниці». Про це заявила представниця «УДАРу Віталія Кличка» Оксана Продан, передає офіційний сайт партії. 

«Уряд переглянув коефіцієнти, які зменшують базу оподаткування земельним податком та орендною платою за землю вдвічі. Це пряме зменшення доходів бюджетів територіальних громад, які отримують ці кошти. Це рішення – дотація для державного монополіста «Укрзалізниці», яка є на сьогодні найбільш корупційним, неефективним і збитковим державним підприємством. Це зменшення бази оподаткування принесе «УЗ» додаткові майже 2 млрд гривень. А бюджети територіальних громад ці кошти втратять», - наголосила Продан.

Представниця «УДАРу» зазначила, що рішення призведе до необхідності замовляти по всій країні нову документацію на землю і повторно платити гроші за неї з місцевих бюджетів на благо приватних фірм, сертифікованих Держгеокадастром.

Вона наголосила на тому, що «УДАР Віталія Кличка» закликає уряд відмовитись від цього рішення.

«У минулому скликанні Верховної Ради УДАРівці добилися скасування пільг для «Укрзалізниці». Зараз ми закликаємо владу утриматися від рішень, як обмежують надходження в бюджети місцевих громад, що гальмує реформу децентралізації. Уряд має зупинити своє рішення, яким затверджено нову Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ініціювати широке суспільне обговорення цього питання з представниками місцевого самоврядування. Тим більше, що профільний комітет ВР навіть у законопроєкті №5600 цю норму не підтримав», - підсумувала Продан.

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