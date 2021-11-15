Корнієнко відзвітував про виконання "Слугою народу" 42% обіцянок за два роки

"Це 31 обіцянка із 74, які містилися у нашій програмі. Ще майже стільки ж у процесі виконання".

За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни у країні.

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, підбиваючи підсумки двох років на посаді голови партії.

"Якщо подивитись на програму, з якою партія йшла на вибори, можна побачити: станом на сьогодні, на середину нашої каденції у Верховній Раді, ми виконали 42% даних нами обіцянок. Це 31 обіцянка із 74, які містилися у нашій програмі. Ще майже стільки ж у процесі виконання. Упевнений: жодна партія за всю історію незалежності України не може показати суспільству таких результатів", - цитує Корнієнка пресслужба політсили.

Корнієнко нагадав, що поки він очолював партію, зокрема завдяки зусиллям команди "Слуги народу" народних депутатів позбавили недоторканності та повернули покарання за незаконне збагачення.

"У селян з’явилося право розпоряджатися своєю землею, парламент захистив ліси від незаконної вирубки, поклав край олігархічній політиці та ухвалив низку найважливіших для країни законопроєктів", - сказано в повідомленні.

Також Корнієнко зазначив, що "Слуга народу" посіла перше місце за кількістю мандатів серед українських партій на місцевих виборах. Загалом до команди залучили понад 6 тис. місцевих депутатів, створили регіональні організації в кожній області та відкрили понад 50 районних офісів "Слуги народу".

Нагадаємо, на сьогоднішньому з’їзді Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії. Політик, якого нещодавно обрали на посаду першого віцеспікера парламенту, має намір зосередитися на роботі в Раді. Корнієнко очолював партію з 2019 року.

Наступницею Корнієнка стала народна депутатка Олена Шуляк. Після обрання на посаду вона заявила, що головним завданням політсили вважає підготовку до наступних виборів.