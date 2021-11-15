"Газ, мігранти і мова - класичні російські способи ведення війни", - генерал США Ходжес про ситуацію з нелегалами

Нинішнє переміщення і розгортання сил є останньою фазою постійного нарощування можливостей і тиску РФ у регіоні.

Російська Федерація на сьогодні застосовує весь свій класичний набір прийомів ведення війни. Серед них - газ, ситуація з мігрантами і мовне питання.

Про це колишній командувач військами США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, за останні кілька місяців президент Росії Володимир Путін зробив багато різких відвертих заяв щодо майбутнього України та її легітимності. А нинішнє переміщення і розгортання сил є останньою фазою постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялися.

"Загалом, це класичні російські "прийоми ведення війни": використання всіляких інструментів, важелів впливу, загроз, мови, дезінформації, мігрантів. Російський газ явно є "зброєю", і це теж частина цього"кремлівського міксу". Все це має дестабілізувати ЄС, представити Україну Заходу як "державу, що не відбулася" і вивести всіх нас зі стану балансу", - зазначив Ходжес.

Він також зазначив, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією пов'язана з активністю Росії в Україні та навколо неї.

"Це не збіг. Це або промацування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище", - підкреслив американський генерал.

Він уточнив, що Латвія, наприклад, розглядає це як мінімум як промацування.

"Вони спостерігали, як спецслужби Білорусі або РФ розраховують час реакції сил безпеки Латвії на спроби вторгнення мігрантів. Вони також думають, що ці дії можуть відволікати увагу від того, що вони роблять в Україні або навколо неї", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше США попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що РФ знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс.

10 листопада президент Володимир Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.

З літа 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Мігранти, які минулого тижня отаборилися в нейтральній смузі між Білоруссю та Польщею, в понеділок перейшли на КПП Брузгі (Білорусь) і Кузьниця (Польща). Людей організовано привели білоруські силовики. Польща побоюється штурму.