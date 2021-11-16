Зеленський на виборах переміг би у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, – опитування "Рейтинг"

Президент Володимир Зеленський має найвищий рейтинг підтримки – якби вибори відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 23,1% осіб, які визначилися з вибором і брали б участь у голосування.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада.

Пʼятий президент Петро Порошенко має підтримку в 13,3%, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,7%, лідер ОПЗЖ Юрій Бойко – 9,2%, колишній спікер парламенту Дмитро Разумков – 8,3%, Євген Мураєв – 7%, Ігор Смешко – 6,9%. Експремʼєр Володимир Гройсман має 6,1%, лідер РПЛ Олег Ляшко – 3,3%.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати. Президент Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 59% проти 41% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 59% проти 41%, у парі Зеленський-Бойко – 62% проти 38%", – йдеться у результатах.

Рейтинг довіри до політиків також очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 59%. Юлії Тимошенко довіряють 27%, не довіряють – 71%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 12%.

Рейтинг партій очолює "Слуга народу" – за неї хотіли б проголосували 18% опитаних. За "Європейську солідарність" – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, "Батьківщину" – 10,1%.

"Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Разумкова «Розумна політика» підтримують 7,9%, «Сила і честь» – 6,4%, партію Мураєва «Наші» – 5,5%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,0%, Радикальну партію – 4,5%, «УДАР Віталія Кличка» – 3,7%, партію Шарія – 3,1%, ВО «Свобода» – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%", – додали в соцопитуванні.

Респондентами стало населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

У жовтневому опитування "Рейтингу" за Зеленського готові були проголосувати в першому турі 25,1% респондентів (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Його найближчими суперниками є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (14,1%), лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (10,1%), лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко (9,5%).

Згідно з жовтневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, діяльність президента Володимира Зеленського не схвалюють 56,9% українців, схвалюють – 28,2%. Найбільшу підтримку отримали б партії «Слуга народу» (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), ОПЗЖ (17%), «Батьківщина» (15,4%), «ЄС» (15,1%) (різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки).