Буймістер вважає рішення фракції "Слуги народу" виключити її з комітету незаконним

Позафракційна народна депутатка Людмила Буймістер вважає рішення фракції "Слуги народу" ініціювати її виключення з економічного парламентського комітету незаконним.

Про це вона повідомила кореспонденту LB у кулуарах парламенту.

"Фракція "Слуга народу" приймає рішення щодо позафракційного депутата, що йому робити в парламенті. Рішення абсолютно необґрунтоване і юридично нікчемне, аже всі народні депутати України повинні за законом працювати в тих чи інших комітетах", – зазначила вона.

Буймістер додала, що в разі подальшого просування її виключення з комітету вона звертатиметься до суду.

"Якщо мені будуть заважати працювати, я буду позиватися до суду, адже виключення з комітету – це перешкоджання депутатській діяльності", – зазначила вона.

За словами Буймістер, нема процедури виключення з комітету – можна зняти голову комітету, але за законодавством всі депутати працюють у комітетах.

Водночас, відповідно до ст. 7 закону "Про комітети Верховної Ради", персональний склад комітету може бути змінений внаслідок відкликання члена комітету. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Слуга народу" вирішили ініціювати виключення з економічного комітету Буймістер і з правоохоронного – нардепа Артема Дмитрука. Щодо Дмитрука також запустили процедуру виключення його з фракції.

Буймістер була виключеня з фракції СН у жовтні, після того, як вона не підтримала президентський законопроєкт про олігархів.