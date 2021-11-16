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Нардеп зі "Слуги народу" потрапив у ДТП

Депутат запевнив, що був тверезим і з ним усе добре.

Фото: facebook.com / Олексій Ковальов - народний депутат

Депутат Верховної Ради Олексій Ковальов у понеділок, 15 листопада, потрапив у ДТП.

Про це депутат повідомив у фейсбуці.

"Вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті. Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце події. Зі мною все добре, дякую тим, хто переживає і пропонує допомогу", - йдеться в заяві депутата.

У повідомленні пресслужби поліції Київської області сказано, що 15 листопада на автодорозі Київ - Одеса поблизу повороту на село Хлепче сталася аварія, якою за підслідністю займатиметься Державне бюро розслідувань.

Не називаючи імен, поліція повідомила, що 32-річний водій на Mercedes-Benz врізався у вантажний автомобіль MAN під керуванням 52-річного водія.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Внаслідок аварії водій автомобіля Mercedes отримав тілесні ушкодження і був відправлений до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що Олексій Ковальов народився у 1989 році. На момент обрання був директором приватного підприємства "ЛК-Агро".

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