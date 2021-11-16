Аваков не виключає, що підозрювані у вбивстві Шеремета могли співпрацювати з СБУ

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що підозрювані у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь могли співпрацювати з СБУ.

В інтервʼю УП на питання про те, чи вважає Аваков, що вони співпрацювали зі Службою безпеки, ексміністрів відповів: "Є така у мене далека думка".

Аваков розповів, що ще влітку 2019 року, коли Зеленський тільки-но очолив країну, а підозрюваних у вбивстві ще не затримали, президент, тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка і голова Офісу президента Андрій Богдан отримали доступ до матеріалів справи.

"Тоді я вперше звернув його увагу на те, що ми підозрюємо і вважаємо, що запис трьох відеокамер з місця злочину (в грудні 2019 Аваков говорив про зникнення записів із чотирьох камер. – Ред.), яку вилучали співпробітники СБУ, зникли. Добре б цю тему розкрити. Я потім до Івана Баканова звертався. Він провів внутрішнє розслідування. Але висновки того розслідування: "нічого не зникло, нічого в нас не було, і це безпідставне звинувачення. Я досі з цим не згоден", – розповів колишній міністр.

Аваков додав, що вважає Кузьменко, Антоненко і Дугарь виконавцями злочину.

"Вони могли знати, а могли не знати до кінця, відносно кого вони це роблять. Коли їм справу замовили, за якою процедурою – це окрема розмова", – заявив він.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля керівника "Української правди" Олени Притули, в якому він їхав. Підозри в справі були оголошені в грудні 2019 трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Затримання спричинили масові тривалі протести.

Спочатку Антоненко проходив у справі як організатор, захоплений "ультранаціоналістичними ідеями", який культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". За версією поліції, вбивство білоруса Шеремета мало привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей.

Слідство вважало, що Антоненко залучив жительку Києва, волонтерку Юлію Кузьменко і контрактницю Яну Дугарь, а також кількох невстановлених осіб.

Журналісти "Слідство.інфо" заявляли, що висновки експертиз у справі суперечать однин одному, однак у поліції це заперечили.

Потім "ультранаціоналістичні ідеї" з підозри зникли, а Антоненко став не організатором, а виконавцем. І він, і Дугарь з Кузьменко, за версією слідства, були залучені "невстановленими особами".

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

У травні 2021 Зеленський на брифінгу зізнався, що не знає, хто стоїть за злочином. Він також припустив, але не стверджував, що може бути причетною контррозвідка СБУ. "Чи мають відношення (контррозвідка) – складно сказати. Імовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших особ, які могли би бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є", – заявив він.

Антоненко понад рік перебував під вартою, зараз він під нічним домашнім арештом. Кузьменко – також під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобовʼязання. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.