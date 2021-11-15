На зʼїзді "Слуги народу" не розглядали питання позбавлення Разумкова мандату

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що депутати не ставили на розгляд це питання.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на зʼїзді партії "Слуга народу" не розглядали питання позбавлення ексголови Верховної ради Дмитра Разумкова мандату, оскільки депутати не ставили таке питання в порядок денний.

Під час брифінгу Корнієнко пояснив, що в основній частині порядку денного засідання питання Разумкова не було.

"Я казав, що це може бути в пункті "Різному", і депутати можуть поставити це питання – вони не поставили, відповідно, не відбулося. Точно такі процеси може ініціювати і приймати тільки зʼїзд. Для продовження цього серіалу треба чекати наступного зʼїзду. Але я би на місці колег зосередився на парламентській роботі, відвідуванні засідань, а не пошуку якихось на свою адресу чергових приводів, що будуть виключати, не будуть. Треба вже попрацювати всім, попереду три пленарні тижні", – ззаначиві колишній голова партії СН і перший віцеспікер парламенту.

Сьогодні голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що на зʼїзді "слуг" питання мандату Разумкова розглядати не планували.

Можливість розгляду питання позбавлення Разумкова мандату на з’їзді партії "Слуга народу" анонсував її голова, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент Корнієнко навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

Разумков заявив, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

Дострокове позбавлення депутатського мандата можливе за чітко визначеними ст. 81 Конституції України причинами. Одна з них – невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції.

Разумков від початку був у фракції "Слуга народу", однак автоматично став позафракційним, коли його призначили спікером парламенту. Сам він говорить, що не писав заяву про вихід з фракції, тож досі лишається членом СН.

Нардеп СН, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв говорив, що Разумков "коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури". Водночас він додав, що питання позбавлення Разумкова мандата не вважає правильним рішенням.

На сайті парламенту Разумков вказаний як позафракційний.