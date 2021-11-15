Головою партії "Слуга народу" обрали Олену Шуляк

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка обрали народну депутатку Олену Шуляк. Про це повідомила речниця СН Юлія Палійчук у Telegram.

Під час зʼїзду партії, де вирішувалось питання заміни партійного голови, Корнієнко охарактеризував кандидатку як "бійця та активного члена команди".

Шуляк під час виступу зазначила, що найближчим часом має бути затверджена нова редакція партійного статуту та оновлена програма партії, повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

За кандидатуру Шуляк учасники зʼїзду проголосували одностайно, зазначили джерела LB.ua. Висував кандидатуру Шуляк сам Корнієнко. Він сказав, що було декілька кандидатур, їх обговорювали з Володимиром Зеленським.

Корнієнко заявив про своє бажання скласти повноваження голови партії "Слуга народу" 8 листопада. Він аргументував це тим, що хоче більше зосередитися на роботі першого заступника голови Верховної Ради. Джерела LB.ua у "Слузі народу" того ж дня повідомили, що замість нього збираються призначити Олену Шуляк.

Серед визначення кандидатури Шуляк депутати політсили називали різні причини.

"Давайте щиро, я дуже близький з ними обома. Ми знайомі на трьох 7 років, 7 років перетинався і по роботі, і по політиці з кожним з них. Тут не варто шукати «чорну кішку» в темній кімнаті. Корнієнко просто хоче сфокусуватися на парламенті і уникати конфлікту інтересів", – розповів один з депутатів не під запис.

Інший співрозмовник наголосив, що "до партійного будівництва були великі питання. По суті Корнієнко провалив роботу в регіонах, партія існує лише на папері. А в осередках робота не ведеться. У Шуляк є багато планів щодо зміцнення партії. Є цікаві пропозиції. Зокрема, щодо створення ради з етичних питань, щоб найбільш зашкварних депутатів за їх недоречні вислови чи поведінку могли б виключати", – сказав нардеп.

Третій парламентар пояснив обрання Шуляк тим, що "вона красива та розумна жінка. Головна причина в «картинці». Наразі Стефанчук та Корнієнко не дуже вигідно виглядають, наприклад, у порівнянні з Разумковим на ефірах. Плюс вони вже набридли глядачам і їм уже не дуже вірять. Тому потрібна нова особа. Ідеально — жінка. Тому й розглядали Шуляк та Юлію Гришину. Тому що воювати з жінками буде не так з руки. Щодо претензій по партійному будівництву до Корнієнка, то навіть якщо вони є, йому їх пред'являть тет-а-тет. Це точно ніхто не виноситиме на публіку", – додав депутат.

Ще один з нардепів підтвердив, що кандидатуру депутатки Гришиної "справді розглядали. Спочатку піарники Офісу прийняли рішення, що має бути жінка. Але не зашкварена, розумна, симпатична".

Раніше депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі "Україна 24" повідомляв, що замість Олександра Корнієнка партію "Слуга народу" можуть очолити народні депутати Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко або Галина Янченко.

Олена Шуляк пройшла до парламенту за 13 номером у списку "Слуги народу".

Вона є заступницею голови депутатської фракції СН, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Біографія Олени Шуляк на сайті СН повідомляє, що вона народилася 24 січня 1976 року в Києві. Закінчила факультет "Економіка й управління в будівництві" Українського транспортного університету. Випускниця Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування.

Мала стажування в університеті Карнегі Меллона Tepper School of Business у США. Понад 10 років обіймала керівні посади у сфері девелопменту нерухомості та будівництва. Віцепрезидентка із питань фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization. Раніше очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

Була представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.