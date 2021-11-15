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Тимошенко вимагає збільшити фінансування медицини вдвічі

Лідерка "Батьківщини" закликала термново переглянути бюджет.

Тимошенко вимагає збільшити фінансування медицини вдвічі
Фото: Lb.ua

«Батьківщина» вимагає збільшення фінансування медицини та притягнення до відповідальності винних у неготовності до епідемії та в енергетичній кризі. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Ми з командою об’їхали десятки лікарень. Кисню, як не було, так і немає. Передбачені протоколом МОЗ противірусні препарати не закуплені. Вільних ліжок у лікарнях просто не існує – людей виписують й одразу ж на їхнє місце беруть нових хворих. А додаткові ліжка не розгортаються, бо немає медичного персоналу, кисню й фінансування. Ніяких 300% надбавок тим, хто працює у ковідних відділеннях, немає», – повідомила Юлія Тимошенко.

На її переконання, потрібно невідкладно переглядати Держбюджет-2022 й передбачити в ньому гідне фінансування медичної сфери, а от винні за провал у підготовці до чергової хвилі епідемії коронавірусу – мають бути притягнені до відповідальності.

«Той рівень смертності, який ми сьогодні маємо, – це не просто смертність від ковіду, це вбивство людей чинною владою, яка не забезпечила лікарні всім необхідним. Ми підготували заяву про злочин про те, що не було підготовки по кисню і противірусним препаратам, немає належного фінансування для охорони здоров’я. Треба порушувати кримінальні справи! І на наступний рік в жодному випадку не можна ухвалювати бюджет в тому вигляді, який є – на медицину треба виділити щонайменше вдвічі більше, якщо ми хочемо зберегти націю», – наголосила лідер «Батьківщини».

Як зауважила Юлія Тимошенко, її команда також підготувала аналогічну заяву про злочин щодо тих, хто не закачав газ і не поклав на склади вугілля.

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