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Порошенко вимагає зустрічі лідерів фракцій із президентом для обговорення безпекової ситуації

Також лідер "ЄС" пропонує обговорити кризу в енергетиці, ситуацію з ковідом, з економікою.

Порошенко вимагає зустрічі лідерів фракцій із президентом для обговорення безпекової ситуації
Фото: eurosolidarity.org

Ситуація на українському кордоні залишається небезпечною і вимагає застосування всіх безпекових заходів, – про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив на необхідності негайної закритої зустрічі лідерів усіх фракцій із президентом України для обговорення загроз у безпековій, енергетичній та медичній сферах.

«Першочерговим на сьогодні є питання ситуації на кордонах, яка залишається надзвичайно небезпечною. Я пропоную вам проаналізувати, що влада робила останніх два тижні. Причому цей аналіз зроблено журналістами і аналітиками, за що я їм дуже вдячний. 31 жовтня і 1 листопада The Washington Post та інші впливові авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною, показавши супутникові зображення споруд і з’єднань першої танкової армії західного військового округу. Через декілька годин 1 листопада міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів фразою, що 1 листопада додаткове перекидання російських підрозділів в бік державного кордону не було, скоріш за все факти є елементом спеціальних інформаційних психологічних дій проти України», – констатува Порошенко.

Він нагадав, що 2 листопада скупчення військ заперечував секретар РНБО Данілов, пізніше й Офіс президента попри те, за словами Порошенко, американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо.

«І лише позавчора Офіс президента нарешті визнав загрозу з боку російських військ. І виявилося, що Україна має всі підстави для занепокоєння, оскільки російські маневри несуть характер прихованого зростання. За словами Офісу президента, російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону. Після завершення лише особовий склад повернувся до місць постійної дислокації, а вся військова техніка включно з танками, бойовими машинами, ракетними системами «Іскандер» залишилася на кордоні», – зазначає лідер «Європейської Солідарності».

«Я вимагаю, щоб у нас найближчим часом відбулась зустріч керівників фракцій із президентом, де будуть підняті питання загроз для національної безпеки, ситуації по кризі в енергетиці, з ковідом, з економікою. Бо 700 людей втрачати щодня і не реагувати – це є злочин», – наголосив Порошенко.

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