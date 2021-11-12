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"Слуга народу" в понеділок розгляне питання переобрання очільника партії

За результатами з’їзду очікується низка політичних заяв та звернень.

"Слуга народу" в понеділок розгляне питання переобрання очільника партії
Фото: suspilne.media

У понеділок, 15 листопада, відбудеться з’їзд партії "Слуга Народу".

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

Головним питанням зібрання стане переобрання очільника партії.

"За результатами з’їзду очікується низка політичних заяв та звернень", - зазначила Палійчук.

Раніше повідомлялося, що з‘їзд, на якому обиратимуть нового голову партії замість Олександра Корнієнка, відбудеться 20 або 27 листопада.

Нагадаємо, за інформацією джерел LB.ua, головою партії "Слуга народу" замість збираються призначити народну депутатку Олену Шуляк. Шуляк пройшла до парламенту за 13 номером у списку. Вона є заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Корнієнко вирішив скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов’язано із бажанням політика глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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