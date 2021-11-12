ДБР повідомило Леросу підозру за відмову спростувати наклеп на брата Єрмака

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 12 листопада, повідомило підозру депутату Верховної Ради Гео Леросу за невиконання судового рішення (ч.1 ст.382 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба ДБР.

11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом в соцмережах 29 березня 2020 року, проте депутат досі її не спростував.

Мова йде про допис Лероса у фейсбуці про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито "через свого брата барижить державними посадами". Денис Єрмак, брат голови ОП, тоді назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом", і подав на депутата до суду.

Через півтора роки суд зобов'язав Лероса спростувати поширену ним інформацію про "плівки Єрмака", але депутат цього не зробив.

"Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості. Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. За результатами проведення слідчих та процесуальних дій слідчі здобули достатні докази для повідомлення про підозру", - повідомило ДБР.

Нагадаємо, що Гео Лероса було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський назвав Лероса аферистом, а у вересні того ж року депутата виключили з фракції "Слуга народу" за критику Зеленського.

11 листопада 2021 року Леросу повідомили підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) за те, що він показав середній палець Зеленському під час засідання Верховної Ради.