В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

17 листопада (середа) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава? Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні

Учасники круглого столу:

● Станіслав Людкевич, директор з трансформації "Укроборонпрому"

● Сергій Деркач, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК

● Гражвідас Ясутіс, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)

● Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch

● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch- є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).