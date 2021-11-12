В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

17 листопада (середа) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.
Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Питання до обговорення:
- Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава?
- Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє
- Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні
Учасники круглого столу:
● Станіслав Людкевич, директор з трансформації "Укроборонпрому"
● Сергій Деркач, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК
● Гражвідас Ясутіс, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)
● Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch
● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)
Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch- є обов'язковим.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).
Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).