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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

Захід організований спільно з ГО StateWatch.

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”
Фото: Макс Требухов

17 листопада (середа) 2021 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення: 

  1. Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава?
  2. Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє
  3. Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні

Учасники круглого столу: 

Станіслав Людкевич, директор з трансформації "Укроборонпрому" 

Сергій Деркач, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК

Гражвідас Ясутіс, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)

Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch 

Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch- є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у прес-центрі обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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