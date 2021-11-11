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Виборчком зареєстрував Терехова міським головою Харкова

Суд відхилив скарги ОПОРИ щодо незаконності оголошення Терехова обраним мером.

Виборчком зареєстрував Терехова міським головою Харкова
Фото: РБК

Харківська міська територіальна виборча комісія на засіданні ввечері 11 листопада ухвалила рішення про реєстрацію міським головою Ігоря Терехова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Комісія ухвалює: зареєструвати Харківським міським головою... Терехова Ігоря Олександровича, висунутого місцевою міською організацією політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", - йдеться в постанові, ухваленій одноголосно.

Перед голосуванням голова виборчкому Олена Матвієнко повідомила, що Терехов подав необхідні для реєстрації документи (зокрема, заяву про реєстрацію міським головою, заяву про припинення дії представницького мандата, а також рішення про припинення повноважень секретаря Харківської міськради).

Комісія також одноголосно припинила повноваження Терехова як депутата міської ради та ухвалила рішення про реєстрацію новим депутатом від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Олексія Топчія.

Раніше 11 листопада депутати Харківської міськради більшістю голосів підтримали дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова.

31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. Їх було призначено через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року. За даними міськвиборчкому, явка становила 28,29%.

Увечері 1 листопада міська територіальна виборча комісія встановила результати голосування, згідно з якими секретар Харківської міськради Ігор Терехов здобув перемогу у першому турі, отримавши 146 249 голосів виборців (50,66%). За його найближчого конкурента, колишнього міського голову Харкова Михайла Добкіна, проголосували 82 008 осіб (28,41%).

Всеукраїнська громадянська мережа ОПОРА оскаржила оголошення Терехова обраним мером Харкова. 10 листопада апеляційний суд відмовив представникам ОПОРИ у задоволенні апеляційних скарг на рішення судів першої інстанції щодо розбіжностей у протоколах на території Основ’янського та Холодногірського району. 11 листопада представникам ОПОРИ відмовлено у задоволенні третьої апеляційної скарги, де оскаржувалися дії Новобаварської районної у місті Харкові ТВК.

Докладніше про Терехова дізнавайтеся у інтерв'ю з ним для проєкту шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної KIshkiNa.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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