Виявилося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості.

У центрі Харкова патрульна поліція зупинила за проїзд на заборонений сигнал світлофору автомобіль Jaguar. Як з'ясувалося, водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

"Сьогодні, на перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто знаходиться в розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху", - йдеться в повідомленні.

Патрульні викликали на місце співробітників виконавчої служби та склали на водія адміністративну постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Автомобіль порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції повідомило, що Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах. Тригером до такої радикальної позиції Мін'юсту стали резонансні ДТП у Харкові.

У Харкові наразі таких "системних" порушників швидкісного режиму їзди налічується до 10 осіб, у Києві – до 30. Усього по Україні – майже 150 водіїв.