У Чернівецькій області правоохоронці викрили незаконне видобування корисних копалин з річки Прут у селі Горбово.

Про це повідомили в обласній поліції.

Чоловіки за допомогою екскаватора видобували і навантажували гравійно-піщану суміш на чотири самоскиди “КАМАЗ” та один “МАЗ”. Шість правопорушників не мали дозвільних документів для законного здійснення такої діяльності.

Працівники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортні засоби.

Правоохоронці передали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Закарпатській області викрила масштабну схему розкрадання природних ресурсів у руслі річки Тиса та на її притоках.

Один з керівників управління державного водного господарства “прикривав” тіньовий видобуток піщано-гравійної суміші під виглядом розчистки та регулювання русел гірських рік.