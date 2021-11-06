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Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор

Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор

У Вінниці 35-річний росіянин зняв з будівлі торгово-розважального центру на вулиці 600-річчя Державний прапор України.

Про це повідомили у місцевій поліції.

Це побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому поліцейські доставили до відділу поліції.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, іноземець перебував у стані сп’яніння.

“Попередньо встановлено, що близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який в подальшому викинув, коли тікав від охоронників. Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

У межах розслідування встановлюються усі обставини події. Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у вересні у місті Кам'янське Дніпропетровської області 15-річна дівчина спалила прапор України. Після цього на неї завели кримінальну справу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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