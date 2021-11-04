Число поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський

Реформа децентралізації передбачає, щоб жителі громади знали кожного поліцейського в обличчя і довіряли йому.

Довіра до поліцейських офіцерів громад становить понад 70%. Наступного року Міністерство внутрішніх справ планує втричі збільшити кількість офіцерів громади - до двох тисяч. Щоб у кожній громаді був свій офіцер, а у великих - у кожному старостинському окрузі.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив на форумі "Безпечна громада", який стартував у Києві.

За його словами, реформа децентралізації зокрема передбачає, щоб жителі громади знали кожного поліцейського в обличчя і довіряли йому, а рятувальник зміг вчасно і швидко дістатися до місця надзвичайної ситуації.

Монастирський навів статистку втрат за минулий рік. Так, 2020-го на дорогах України загинуло 3 554 особи, 1 728 - загинуло під час пожеж, на воді - 1 201. Загалом торік на мирній частині України загинули 7814 громадян. За цей же період на Донбасі Україна втратила 50 військових.

"Неможливо проводити децентралізацію силових підрозділів, але має бути проведена децентралізація послуг, які має отримувати кожен громадянин. Цю мету не можливо провести без комунікації. Якщо поліцейський в районі, місті, дворі буде знати про потреби жителів, його будуть сприймати, йому будуть довіряти, і ми досягнемо своєї мети", - цитує главу МВС пресслужба відомства.

Денис Монастирський додав, що триває й проєкт із забезпечення 100% особового складу патрульної поліції боді-камерами. Йдеться не тільки про відеофіксацію правопорушень та роботу власне патрульних, а й про дотримання прав громадянина та ефективність роботи поліції.

Очільник правоохоронного відомства звернувся до представників громад і закликав взяти кращі практики та кращий досвід для подальшої роботи.

"«Головне для нас - це комунікація між центральною владою та територіальними громадами. По завершенню форуму будуть створені комунікаційні чати, де будуть присутні голови ОТГ, керівники поліції та ДСНС на місцях. Я переконаний, що це буде ефективний механізм зворотного зв’язку, який раніше був відсутній", - додав міністр.

Поліцейський офіцер громади (ПОГ) - це офіцер Національної поліції України, який живе та працює у певній територіальній громаді (ТГ). Його головні завдання - забезпечувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам у межах своєї територіальної громади.