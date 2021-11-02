Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

Як зазначається, суд 1 листопада розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня. Цією ухвалою було частково задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з 5 жовтня до 3 грудня з альтернативою у вигляді застави у розмірі 7 037 000 гривень.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній керівник телеканалу "Інтер", генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький загинув у результаті вогнепального поранення 21 лютого. Сталося це в будинку Кожари, постріл був зроблений із пістолета Jericho 941, зареєстрованого на ексголову МЗС.

Дружина Кожари заявила, що гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря, але слідство запідозрило, що Старицький міг не сам покінчити з життям.

Ні Кожара, ні його дружина спочатку не фігурували як підозрювані. 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві, а 10 квітня його дружині оголосили підозру в наданні свідомо неправдивих показань. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

23 грудня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Кожари.

Кожара був головою МЗС із 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 року, коли його відправили у відставку разом з іншими одіозними міністрами – Дмитром Табачником і Раїсою Богатирьовою.