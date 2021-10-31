Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили

Депутатка Верховної Ради Ганна Скороход продовжує наполягати, що нардепа Антона Полякова вбили.

Про це вона заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Скороход також зізналася, що була заручена з Поляковим і повідомила, що вони обоє були розлучені.

"Ми були заручені і мали розписатися на його день народження. Він дуже цього хотів, бо для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь той бруд, який лився і ллється. І та брехня, яка поширюється зокрема правоохоронними органами... Я хотіла б відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики чи ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін (заступник голови МВС Євген Єнін, - ред.). Якщо вони судять по собі, не треба всіх гребти під один гребінець", - розповіла Скороход.

Вона також наголосила, що особисто бачила на тілі загиблого "борозду на шиї".

"Антона Полякова вбили. Ніхто чомусь на сьогоднішній момент не пояснює борозду на шиї від удушення, яка в нього була. Я її особисто бачила того дня, коли я приїхала в морг у Києві. Я її особисто бачила у Чернігові. Чомусь тут нам поліція не дає жодних пояснень", - сказала депутатка.

"Я схиляюсь на версії вбивства через політичну діяльність", - зазначила Скороход і пообіцяла добитися правди.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва. Офіс генерального прокурора спочатку заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону, а також - димедролу. Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці. Втім як ці речовини потрапили до організму колишнього нардепа, у МВС не коментують.

Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами. Правоохоронці також встановили всіх людей, з якими в ніч смерті контактував Поляков.

Скороход і Полякова виключили з фракції "Слуга народу" у листопаді 2019 року.