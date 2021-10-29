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Ексспівробітник СБУ прийшов на прийом у ДБР і зізнався у вбивстві

Чоловік розповів, що загиблий намагався його вербувати для вчинення терактів у Києві.

Ексспівробітник СБУ прийшов на прийом у ДБР і зізнався у вбивстві
Фото: РБК

Сьогодні на прийом до чергового слідчого Державного бюро розслідувань прибув громадянин України, який повідомив про вбивство ним іншого громадянина в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня в Києві.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Чоловік розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому "допомогти" з організацією терористичних актів у столиці.

"Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення «вербувальнику»", - йдеться в повідомленні.

Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь "не сприйняли серйозно", тому він пішов до ДБР.

Після оперативного виїзду на місце виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства. Його затримали та передали Нацполіції.

У ДБР наголосили, що завжди перевіряють будь-яку інформацію, яка містить ознаки злочину та реагують на кожне звернення громадян.

Нагадаємо, на Харківщині підполковник поліції катував затриманого заради зізнання у вбивстві.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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