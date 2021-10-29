Нацрада перевірятиме ЗМІ на поширення фейків про COVID-19

"В умовах пандемії суспільство зіткнулося ще з однією "епідемією" – розповсюдження фейків, дезінформації та відвертої брехні".

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірятиме українські засоби масової інформації на поширення дезінформації про коронавірус та вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба Нацради.

"Ситуація із поширенням в медіа фейкової інформації про СOVID-19, змусила регуляторний орган запровадити спеціальний моніторинг. Він відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень", - зазначив член Національної ради Максим Онопрієнко.

В Нацраді наголосили, що в умовах пандемії суспільство зіткнулося ще з однією "епідемією" – розповсюдження фейків, дезінформації та відвертої брехні. Це впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому. Як наслідок, Україна зазнає непоправних втрат через шкоду здоров’ю громадян та смерті, спричинені пандемією COVID-19.

Нацрада закликає мовників об’єктивно та неупереджено інформувати населення про пандемію COVID-19 і способи боротьби з нею.

“Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію”, – наголосив Онопрієнко.

Нацрада вже розпочала офіційний моніторинг телерадіопрограм. Зазначається, що в разі поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, регулятор застосовуватиме санкції до ліцензіатів на підставі статті 6 та/або 59 Закону України "Про телебачення та радіомовлення".

Нагадаємо, згідно з результатами опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

На початку жовтня Кабмін за дорученням президента виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації від COVID-19. "Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – заявив тоді президент Володимир Зеленський.

Міністерство охорони здоров'я неодноразово вже називало та спростовувало фейки про COVID-вакцинацію, а також наголошує, що правдиву й вичерпну інформацію про вакцини можуть надати тільки медики. Головний санлікар Ігор Кузін також зазначив, що вакцинація може зберегти життя людей похилого віку, однак фейки часто відлякують українців, і вони не хочуть щепитися. Він наголосив, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені і не викликають тих "ефектів", якими людей лякають у мережі.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив $300 млн на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації від коронавірусу через "небезпеку чипування".