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На саміті ЄС домовилися активніше боротися з фейками про вакцинацію проти ковіду

Ситуація з пандемією в деяких країнах залишається серйозною.

На саміті ЄС домовилися активніше боротися з фейками про вакцинацію проти ковіду
Фото: КМДА

Європейський Союз планує активніше боротися з дезінформацією про вакцинацію проти коронавірусу у зв'язку з тим, що ситуація з пандемією в деяких країнах ЄС, як і раніше, залишається складною.

Про це йдеться в заяві лідерів країн ЄС за підсумками першого дня саміту, передає Deutsche Welle.

Учасники саміту зазначили, що завдяки кампанії з вакцинації  Європі вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з пандемією.

Однак, в деяких країнах ситуація досі залишається дуже серйозною. Так, в Румунії, де повністю щеплено лише близько третини населення, 14-денний показник нових випадків заражень на 100 тисяч населення сягнув 1 000.

Лідери держав і урядів ЄС закликали і далі координувати заходи з контролю людей, які в'їжджають на територію Євросоюзу і переміщень між європейським країнами. Також у заяві йдеться про те, що необхідно сприяти підготовці до можливих подібних криз у майбутньому.

Крім того, необхідно усунути перешкоди на шляху постачання вакцин нужденним країнам у всьому світі.

Дводенний саміт ЕС рохзпочався в четвер, 21 жовтня, в Брюсселі. У перший день його учасники, серед іншого, обговорювали проблему різкого зростання цін на енергоносії, зокрема - на газ. У п'ятницюна порядку денному буде міграційна політика та цифрові технології.

Нагадаємо, у березні МОЗ України назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію.в МОЗ наголосили, що щепленні - це один із найважливіших елементів для подолання пандемії. Стратегічна мета - сформувати в українців колективний імунітет, для цього потрібно, щоб вакцинувалося щонайменше 60% населення.

На початку жовтня Кабінет міністрів виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс заявив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації  через "небезпеку чипування".

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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