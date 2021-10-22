На саміті ЄС домовилися активніше боротися з фейками про вакцинацію проти ковіду

Європейський Союз планує активніше боротися з дезінформацією про вакцинацію проти коронавірусу у зв'язку з тим, що ситуація з пандемією в деяких країнах ЄС, як і раніше, залишається складною.

Про це йдеться в заяві лідерів країн ЄС за підсумками першого дня саміту, передає Deutsche Welle.

Учасники саміту зазначили, що завдяки кампанії з вакцинації Європі вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з пандемією.

Однак, в деяких країнах ситуація досі залишається дуже серйозною. Так, в Румунії, де повністю щеплено лише близько третини населення, 14-денний показник нових випадків заражень на 100 тисяч населення сягнув 1 000.

Лідери держав і урядів ЄС закликали і далі координувати заходи з контролю людей, які в'їжджають на територію Євросоюзу і переміщень між європейським країнами. Також у заяві йдеться про те, що необхідно сприяти підготовці до можливих подібних криз у майбутньому.

Крім того, необхідно усунути перешкоди на шляху постачання вакцин нужденним країнам у всьому світі.

Дводенний саміт ЕС рохзпочався в четвер, 21 жовтня, в Брюсселі. У перший день його учасники, серед іншого, обговорювали проблему різкого зростання цін на енергоносії, зокрема - на газ. У п'ятницюна порядку денному буде міграційна політика та цифрові технології.

Нагадаємо, у березні МОЗ України назвало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію.в МОЗ наголосили, що щепленні - це один із найважливіших елементів для подолання пандемії. Стратегічна мета - сформувати в українців колективний імунітет, для цього потрібно, щоб вакцинувалося щонайменше 60% населення.

На початку жовтня Кабінет міністрів виділив 25 млн гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс заявив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації через "небезпеку чипування".

За опитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців станом на січень не хотіли вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть безкоштовно.