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YouTube видалив німецькі канали RT через фейки про COVID-19

Російський державний мовник намагався обійти тимчасову заборону на публікацію відео, відкривши другий акаунт.

YouTube видалив німецькі канали RT через фейки про COVID-19
Фото: mojevijesti.ba

YouTube видалив два німецьких канали російського державного мовника RT – RT DE та Der Fehlende Part (DFP) через фейки про коронавірус.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В YouTube заявили, що RT порушив принципи платформи щодо COVID-19, що призвело до заборони розміщення публікацій протягом тижня. Мовник використав другий канал, "Der Fehlende Part", щоб обійти заборону.

"RT DE [назва RT у Німеччині] отримала попередження за завантаження вмісту, що порушує нашу політику щодо дезінформації про COVID. Це призвело до призупинення їхніх прав на публікацію. Під час цього призупинення вони намагалися обійти застосування закону, використовуючи інший канал і в результаті обидва канали були видалені за порушення Умов використання YouTube", - сказав представник YouTube для DW.

В YouTube також вказали на неприйнятність використання іншого каналу для обходу призупинення роботи іншого.

Роскомнадзор вже надіслав лист Google, у якому вимагає зняти всі обмеження з каналів RT DE та DFP. Російський регулятор пригрозив компанії Google штрафом у розмірі до 1 мільйона рублів, якщо вона відмовиться розблокувати канали RT на YouTube.

Головний редактор RT Маргарита Симонян назвала блокування “медіа-війною”.

"Це справжня медіа-війна, оголошена Німеччиною державі Росія", - сказала вона.

Вона таакож закликала російську державу відреагувати забороною німецьких державних ЗМІ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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