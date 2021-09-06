Керівником центру боротьби з фейками при Мінкульті став колишній редактор LB.ua Ігор Соловей

Очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики Любов Цибульська йде з посади.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Моя робота в ролі керівниці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця.

Я прийняла це рішення зі спокійним серцем. Це були надзвичайно інтенсивні 6 місяців, якими я пишаюсь", – написала Цибульська.

Чиновниця повідомила, що її ціллю "з самого початку було запустити нову інституцію, зібрати потужну команду, показати, що держава теж може виробляти висококласну експертизу з гібридних загроз".

"Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяна Карась (чинна заступниця Цибульської, - ред) нашим наступникам", - зазначила Цибульська.

Вона також повідомила, що новим керівником центру стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан. За словами Цибульської, ці кандидатури вона сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку.

Соловей також підтвердив такі кадрові зміни та повідомив, що Цибульська та Карась "залишаються в команді як радники". За його словами, вони зосередяться на міжнародній діяльності та зв’язкам з західними партнерами.

Ігор Соловей – журналіст-міжнародник та аналітик. Закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю "Зовнішня політика". З 2006 по 2013 - шеф-кореспондент бюро інформагентства "Укрінформ" у Москві. З 2014 по червень 2016 - політичний кореспондент "Інтерфакс-Україна" (Київ). Також Соловей співпрацював із низкою українських видань, зокрема, з "Укрінформом", "Обозреватель" та з "Лівим берегом" - на посаді редактора відділу "Світ".

Окрім цього він обіймав посаду директора в громадській організації "Агенство міжнародних досліджень".

Нагадаємо, 19 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо створення Центру протидії дезінформації. Він зазначав, що майбутній Центр має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.