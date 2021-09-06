У Селидовому заочно судитимуть колишнього "депутата ДНР"

Донецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього "депутата ДНР". Його судитимуть за сепаратизм та участь у терористичній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Під час заочного слідства було встановлено, що з 2014 по 2018 рік чоловік активно співпрацював з російською окупаційною адміністрацією в Донецьку, займаючи посаду "депутата народної ради ДНР" та члена "комітету народної ради з бюджету, фінансів та економічної політики".

64-річному сепаратисту інкримінують голосування за протиправні закони про діяльність правоохоронних органів, мобілізаційні заходи, держбезпеку та військову службу та висвітлення діяльності "ДНР" в медіа.

Обвинувальний акт буде заочно розглядати Селидівський міський суд.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але під наведений опис підходить тільки Віктор Петрович з Дніпра. Він був капітаном далекого плавання, працював на Балтійському морі, а після розпаду СРСР перебрався на історичну батьківщину до України.

Нагадаємо, на минулому тижні Служба безпеки України заочно повідомила про підозру полковника ФСБ Андрія Пінчука, який у 2014-2015 роках був першим "міністром державної безпеки ДНР".