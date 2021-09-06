Доктор церковної історії, проректор з наукової роботи Коломенської духовної семінарії Російської православної церкви єромонах Тимофій (Ясеницький) став викладачем Київської православної богословської академії Православної церкви України.

Про це повідомляється на сайті КПБА.

"Цьогоріч наукова родина академії поповнилася такими новими науково-педагогічними працівниками: доктор церковної історії, доцент ієромонах Тимофій (Ясеницький), кандидат наук із богослів’я, священник Сергій Бережной, кандидат філософських наук зі спеціальності богослів’я священник Михайло Альмес та знову в академії читатиме лекції кандидат мистецтвознавства, професор Мстислав Сергійович Юрченко", - сказано в повідомленні про початок навчального року в академії.

Там зазначається, що молебень з нагоди початку нового навчального року в Київській православній богословській академії очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Участь у молитві взяли професорсько-викладацький склад та студенти.

Ще у червні цього року єромонах Тимофій брав участь у роботі кандидатської спеціалізованої вченої ради Загальноцерковної аспірантури і докторантури РПЦ як офіційний опонент при захисті кандидатської дисертації архімандрита Іларіона (Мокрицького) на тему "Українська православна діаспора: виникнення, історія та сучасний стан".

Указом від 5 липня митрополита Крутицького і Коломенського Павла єромонаха Тимофія звільнили від обов'язків клірика Трьохсвятительського храму Коломенської духовної семінарії та відчислили за штат Коломенської єпархії з правом переходу в іншу єпархію, але без права служіння поза нею до направлення архієрейського документа про тимчасове відрядження або відпускної грамоти в іншу єпархію.

На влаштування на служіння на новому місці єромонаху Тимофію надали три місяці, інакше, як зазначається в указі, "Ви забороняється в служінні з правом подачі прохання про відновлення в клірі ввіреної мені єпархії або про продовження терміну перебування за штатом з правом переходу в іншу єпархію".

Причиною повернення єромонаха Тимофія в Україну російський портал Сredo.press назвав недавню реформу Московської обласної єпархії РПЦ.

"Ясеницький віддавав сили науці, але вона взаємністю не відповідала – заробляти на життя він їздив до Подольська, де за домовленістю з благочинним здійснював богослужіння і треби, отримуючи за це якісь гроші. Завдяки квітневим реформ патріарха Кіріла, Коломна і Подольск виявилися в різних єпархіях. А Тимофій – без засобів до існування", - сказано в повідомленні.

"Поки одні богослови в Москві клянуть ПЦУ і патріарха Варфоломія, інші спокійно переходять до Епіфанія і там працюють. Спасибі патріарху Кірілу, гарного вченого виховав", - підсумовують автори.

Єромонах Тимофій (Василь Матвійович Ясеницький) народився 4 жовтня 1970 року в м. Турка на Львівщині. З відзнакою закінчив місцеві школу та ПТУ, згодом навчався в Львівському державному університеті ім. І.Франка, Московській духовній семінарії та академії, яку закінчив зі ступенем кандидата богослов'я. У 2010 році вступив у Загальноцерковну аспірантуру і докторантуру ім. свв. рівноапостольних Кирила і Мефодія на докторську програму.