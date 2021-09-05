Текстова версія розслідування Bellingcat "справи вагнерівців" вийде в найближчий місяць, – Грозєв

Вихід відео вирішили відкласти, допоки своє розслідування на цю тему не презентує CNN.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив про приготування до публікації текстової версії розслідування "зливу" так званої справи вагнерівців. Він повідомив про це під час виступу на MezhyhiryaFest 2021, пише "Детектор медіа".

За словами Грозєва, також вийде двогодинна документалка та більш коротка її версія.

Повнометражне розслідування готується до виходу не раніше наступного року. "Ми розраховуємо, що це буде фільм, вартий Оскара", – охарактеризував його Грозєв.

Скорочена стрічка вийде раніше, але спочатку міжнародна група розслідувачів вирішила "пропустити вперед" розслідування на цю ж тему американського каналу CNN.

"Ми звертались до української влади по коментарі, але вони не відповідали. Ми чекали на їхні відповіді півроку. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні", – додав Грозєв.

Нагадаємо, в березні стало відомо про підготовку розслідування Bellingcat щодо можливого зриву масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Низка ЗМІ стверджувала, що стрічка вийде вже найближчим часом на Netflix.

29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

3 березня 2021 року в.о. директора ДБР запевнив, що розслідування зриву операції по "вагнерівцях" триває.