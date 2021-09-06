Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку і набої до пістолета.

Правоохоронці Київської області встановили особу чоловіка, який зі своєї електронної адреси надіслав повідомлення про замінування Чорнобильської АЕС. Зловмисником виявився мешканець Славутича Вишгородського району.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили предмети, за допомогою яких він міг здійснювати повідомлення до державних установ, а саме: 23 жорстких дисків до комп'ютера, 3 флеш-накопичувачі, планшет, ноутбук, 2 мобільних телефони, а також 3 коробки набоїв калібру 4,5 мм до пістолетів", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресцентр МВС

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз та повідомлення про підозру псевдомінерові.

Як повідомляли, ввечері 27 квітня на електронну адресу ДСП "ЧАЕС" надійшло анонімне повідомлення про замінування та вибух на підприємстві. Тоді на території ЧАЕС було запроваджено режим аварійної небезпеки. Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було.