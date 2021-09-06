В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
ГоловнаСуспільствоПодії

"Мінером" Чорнобильської АЕС виявився мешканець Славутича

Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку і набої до пістолета.

Правоохоронці Київської області встановили особу чоловіка, який зі своєї електронної адреси надіслав повідомлення про замінування Чорнобильської АЕС. Зловмисником виявився мешканець Славутича Вишгородського району.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили предмети, за допомогою яких він міг здійснювати повідомлення до державних установ, а саме: 23 жорстких дисків до комп'ютера, 3 флеш-накопичувачі, планшет, ноутбук, 2 мобільних телефони, а також 3 коробки набоїв калібру 4,5 мм до пістолетів", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресцентр МВС

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Наразі вирішується питання щодо призначення необхідних експертиз та повідомлення про підозру псевдомінерові.

Як повідомляли, ввечері 27 квітня на електронну адресу ДСП "ЧАЕС" надійшло анонімне повідомлення про замінування та вибух на підприємстві. Тоді на території ЧАЕС було запроваджено режим аварійної небезпеки. Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також