В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед паломників-хасидів

В Умані напередодні святкування іудейського нового року Рош га-Шана зареєстровано перші випадки коронавірусу серед паломників хасидів.

Про це повідомила начальник Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова, інформує zn.uа.

"Епідемічна ситуація нестійка. Вже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників", - повідомила Качанова.

Вона додала, що епідситуація "контрольована і здійснюється нагляд, щоб дотримувалися протиепідемічні вимоги".

Водночас мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що зроблено все можливе для підготовки до приїзду паломників. Однак вона задоволена не всім.

"Не всім задоволені, тому що територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатися вивозом сміття", - додала мер.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення юдейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

Цього року настання нового 5782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня. Святкування триватиме до вечора 8 вересня.

Ще навесні повідомляли, що на Рош га-Шана в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників. Цього року їх очікується понад 50 тисяч.

2 вересня до Умані у зв’язку з Рош га-Шана прибули понад 800 українських правоохоронців. Крім того, сюди прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.