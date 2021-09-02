Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Також з 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю, які нададуть нам допомогу у забезпеченні публічної безпеки та порядку, інформує пресцентр МВС.

Зведений загін налічує 635 працівників поліції з Дніпропетровської, Житомирської, Вінницької, Київської та Черкаської областей. У складі загону – працівники міграційної поліції, батальйону поліції особливого призначення, співробітники патрульної поліції, тактико-оперативного реагування УПП в Черкаській області, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, поліція діалогу, рятувальники, медики та військовослужбовці Національної гвардії України.

"З 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23,5 тисячі хасидів. Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.