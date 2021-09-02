На Донбасі поранено двох українських бійців

Окупанти 12 разів порушили тишу вчора і вже два - сьогодні.

Унаслідок обстрілів російських найманців 1 вересня на Донбасі поранено українського бійця. Ще одного військового Об’єднаних сил окупанти поранили сьогодні.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби, 1 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

У напрямку Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування РФ стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Широкиного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Пісків ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

У результаті обстрілів вогню один військовослужбовець дістав осколкове поранення. Бійця госпіталізовано. Стан його здоров’я задовільний.

"У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння", - зазначають у штабі.Станом на 7:00 2 вересня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-3 ворог двічі стріляв зі станкових станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один український військовий отримав осколкове поранення. Його евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я пораненого задовільний.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, вчора відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Україна вимагала від РФ вжити заходів для припинення обстрілів на Донбасі.