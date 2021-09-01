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Кличко відкрив сучасну енергоефективну школу у Києві на 720 учнів

Вона розташована в Солом'янському районі. 

Віталій Кличко
Фото: КМДА
Віталій Кличко
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко у День знань відкрив нову, сучасну, енергоефективну школу на 720 учнів у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА

"Сьогодні у нас справжнє свято. Адже діти солом’янки отримали ще одну нову, сучасну школу. І це – десята з таких нових, європейських шкіл, які ми відкрили протягом останніх кількох років. Тут, на місці старого дитячого садочку, в приміщенні якого протягом 20 років були змушені навчатися діти, ми збудували новий навчальний заклад", – зазначив Кличко.

Фото: КМДА

Віталій Кличко зазначив, що на підготовку до нового навчального 2021-2022 року столиця виділила 1,8 млрд грн.

"Місто змінюється. І ви всі це бачите. Ми будуємо і ремонтуємо школи та садки, лікарні, парки та сквери, дороги і мости. Зводимо нові туристичні об’єкти. Закуповуємо новий громадський транспорт. За кілька останніх років у Києві побудували 10 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти", – наголосив лідер "УДАРу". 

Кличко привітав учнів, батьків та вчителів з початком навчального року. 

Фото: КМДА

"Діти – це наше майбутнє. Саме тому ми робимо все можливе, щоби  діти навчалися, а вчителі працювали в комфортних умовах. Цього навчального року за парти в столичних школах сядуть понад 300 тисяч учнів. Із них  29 тисяч –першокласників. Я вітаю сьогодні і першачків, які відкриють світ знань в таких гарних умовах, і всіх школярів. А 11-класникам побажаю вдалого останнього року навчання та блискучих ЗНО. Вітаю також столичних педагогів і бажаю їм вдячних учнів. Та батьків – вам сил і терпіння теж", – підкреслив Віталій Кличко. 

Нагадаємо, тільки цього року в Києві відкрили оновлений садочок в Оболонському районі. А до кінця року планують відкрити ще 3 дитячих садочки: два у Святошинському районі та один – в Дарницькому. Також цього року завершили прибудову до школи та продовжують надбудову додаткового поверху до іще однієї школи у Голосіївському районі.

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