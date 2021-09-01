Glusco почала здавати АЗС в оренду, щоб вижити, - ЗМІ

Мережа АЗС Glusco прийняла рішення здати в оренду кілька автозаправних комплексів для покриття операційних витрат.

Про це профільному виданню enkorr повідомив представник топ-менеджменту компанії.

"Мережа фактично банкрут – торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат, тому ми прийняли рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі й персоналу", – розповів він.

За його словами, в оренду буде здано 6-7 заправок. На сьогоднішній день два комплекси вже розпочали роботу під брендом "ВОГ", один – під "Кло" і ще один – під "БРСМ". Усі вони знаходяться в Києві.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

Заправки Glusco відтоді продають тільки газ, тоді як бензину і дизпалива на них нема.