Укрексімбанк вперше на ринку організував консорціумний кредит для Укравтодору обсягом 376 мільйонів доларів

Державний Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу проєкту консорціумного кредитування Державного агентства автомобільних доріг України. Сума кредиту, який надається із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років, сягає 376 млн дол. США. Процентна ставка становить 4,9% річних. Цільовим призначенням є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №521 від 26.05.2021 р.

Договір консорціумного кредиту підписано між Укравтодором та банками-учасниками: Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ.

«Впровадженням такого інструменту кредитування ми створили прецедент на фінансовому ринку України. Досі можливості залучення таких великих обсягів в українських банках не було, переважно суми кредитування рідко перевищували 50-70 мільйонів доларів і то лише для великих системних банків. Сьогодні цією угодою ми дали чіткий сигнал ринку, що через механізм консорціуму можна залучати потрібні для реалізації великих інвестиційних проєктів кошти, банківська система до цього готова. Це підтверджується і готовністю долучитися до консорціуму наших колег як з державних банків, так і з комерційних. В результаті для державного агентства вдалося забезпечити ставку кредитування на рівні навіть нижчому ніж від міжнародних фінансових організацій.

Відповідно до своєї стратегії, Укрексімбанк фокусується на великих про\ктах, які потребують значного обсягу фінансування, в тому числі, на консорціумному кредитуванні. Спеціально для цього в банку створено окремий департамент, який спеціалізується на таких видах складноструктурованих угод. Наші спеціалісти розробили договірну базу і погодили з іншими банками-учасниками фінальні варіанти договорів, затверджених Міністерством фінансів України. Надалі ми плануємо розвивати цей механізм і за іншими напрямами фінансових послуг, зокрема, постекспортним та постімпортним фінансуванням, надавати кредитну підтримку іншим великим інфраструктурним проєктам держави. Йдеться не тільки про програму «Велике будівництво», а й про реконструкцію аеропортів, морських портів, авіаційну та космічну галузі тощо», – повідомив Голова Правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Передумовами реалізації проєкту стало звернення Міністерства інфраструктури України щодо консультаційної експертизи Укрексімбанку та продовженні фінансування банком програми «Велике будівництво». Під час обговорення шляхів залучення фінансових ресурсів було наголошено на тому, що жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму коштів, адже вона перевищує нормативи банків. Це зумовлює необхідність звернення Укравтодору до декількох банків у пошуку фінансування, що в свою чергу не гарантує можливості залучення всіє потрібної суми у найкоротші строки та створює велике навантаження на фінансово-економічну службу Агентства. Саме тому Укрексімбанк запропонував унікальний на ринку механізм консорціумного кредитування.

Як організатор угоди Укрексімбанк здійснює заходи для залучення необхідної суми фінансування на банківському ринку України на умовах, які погоджені та влаштовують позичальника. Державним банком проведено переговори з потенційними учасниками, структуровано кредитну угоду, організовано весь процес збору та підготовки документів для підписання. Таким чином, клієнт не витрачає часу на пошук фінансування, переговорний процес щодо визначення параметрів, обговорення структури угоди тощо. Натомість позичальник отримує єдині від всіх банків-партнерів умови та надалі взаємодіє виключно з банком-координатором. Це суттєво мінімізує навантаження на адміністрування та управління кредитним проектом. Водночас банки-партнери отримують готову структуру кредитного проєкту та повний пакет документів, який необхідний для розгляду та прийняття рішення колегіальними органами. Банк-організатор представляє інтереси всіх банків-учасників у подальшому супроводженні проекту та проводить всю необхідну комунікацію з клієнтом.