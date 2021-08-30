НБУ у першому півріччі отримав 12 млрд гривень збитку

Національний банк у першому півріччі отримав збиток і попередив, що готовий буде перерахувати в державний бюджет у 2022 році лише 13,6 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Для порівняння, у 2021 року в бюджет було перераховано 24,4 млрд гривень, хоча в законі було прописано 33 млд гривень, а у 2020 році - майже 43 млрд гривень.

Причиною цього зменшення очікуваних відрахувань в бюджет став негативний фінансовий результат за підсумками першої половини 2021 року.

"Результат діяльності Національного банку за перше півріччя 2021 року без урахування результатів переоцінки фінансових інструментів складає майже 20 млрд грн чистого доходу, що в 2,4 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Основною складовою цього результату є чисті процентні доходи у розмірі понад 21 млрд грн. Водночас зміцнення курсу гривні до іноземних валют та зростання дохідності довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки у розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат Національного банку за 6 місяців цього року складає 12 млрд грн збитку", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню до держюджет-2022, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2021 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку за 2021 рік.

Нагадаємо, що останнім часом НБУ був суттєвим донором державного бюджету, щорічно перераховуючи державі десятки мільярдів гривень.