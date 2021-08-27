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"Епіцентр" відновив свій торговельний центр після пожежі в Первомайську Новини компаній

Компанія відкрила одразу два ТЦ оптимального формату – в Первомайську та Нікополі. 

Наприкінці літа запрацюють два нові торговельні центри "Епіцентр" оптимального формату – національна мережа "Епіцентр" відкриває свої ТЦ у Нікополі на вул. Патріотів України, 128 та в Первомайську на вул. Достоєвського 2Б/2.

Торговельний центр у Миколаївській області був повністю відбудований в рекордні строки після його навмисного підпалу в лютому цього року. В Нікополі це перший магазин мережі "Епіцентр".

Фото: Епіцентр

За словами заступника генерального директора компанії "Епіцентр К", директора з роздрібної торгівлі Володимира Гончарова, після відбудови ТЦ в Первомайську було збільшено площу об’єкту до 6076 кв. м. Збільшення площі зумовлене, в першу чергу, уніфікацією оптимального формату ТЦ. Сьогодні "Епіцентр" розвиває невеликі ТЦ площею на рівні 6100 кв. м та великі "Епіцентри", площі яких варіюються в залежності від локації.

Фото: Епіцентр

Для невеликих міст компанія "Епіцентр" є стратегічним партнером у розвитку громад, оскільки завдяки роботі ТЦ вони отримують нові робочі місці та регулярні надходження до місцевих бюджетів.

"Попри кількамісячний простій у роботі, пов'язаний з відновленням ТЦ, компанії вдалось зберегти основний склад колективу. Понад 50% співробітників у Первомайську – це люди, які працювали в цьому торговельному центрі ще до пожежі. Решта співробітників завдяки підтримці «Епіцентру» за бажанням працевлаштувались в інших ТЦ мережі – Миколаєві, Дніпрі, Херсоні, Києві тощо", - зазначає Володимир Гончаров.

Фото: Епіцентр
Фото: Епіцентр

Нові ТЦ "Епіцентр" в Нікополі та Первомайську стануть найбільшими торговельними центрами в цих містах за розміром й асортиментом, що забезпечить покупцям доступ до широкого спектру товарів ТЦ "Епіцентр" та epicentrk.ua.

Під одним дахом тут можна буде придбати всі необхідні товари – продукти харчування та напої в Food Market, побутову техніку й споживчу електроніку в центрі техніки ЦЕ ТЕ, дитячі товари в E.PIC, спортивний одяг та інвентар в Intersport, меблі в Центрі меблів, товари для оздобленя оселі в Галереях Деко, ліки та засоби індивідуального захисту в "Аптека 100+", все для саду в "Сад та город", автотовари в Автомол, покриття для підлоги, плитку, сантехніку, декор, інструменти, електротехніку, будматеріали, вироби з дерева та металу й багато інших товарів.

Фото: Епіцентр
Фото: Епіцентр
Також в ТЦ представлені традиційні додаткові послуги мережі: форматно-розкрійна дільниця, тонування та змішування фарб, тюнинг дверей, оверлок, видача онлайн-замовлень та доставка товару.

Епіцентр – українська компанія з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на серпень 2021 року торгова мережа компанії налічує 68 торговельних центрів "Епіцентр" та 10 гіпермаркетів "Нова лінія", які щорічно відвідують майже 65 млн покупців.

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