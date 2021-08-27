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Унаслідок вибухів на військовому складі в Казахстані загинули дев'ять людей (оновлено)

Кількість постраждалих - близько 90 осіб.

Унаслідок вибухів на військовому складі в Казахстані загинули дев'ять людей (оновлено)
Фото: news.nur.kz

Унаслідок серії вибухів на військовій базі в Жамбильській області Казахстану загинули дев'ять осіб, четверо зникли без вісті.

Про це повідомляється на сайті МНС Казахстану.

Серед загиблих - військовослужбовці частини, де стався вибух, співробітники військової охорони, МНС, військової прокуратури.

За останніми даними, ще близько 90 осіб потрапили в лікарню, з них 49 - рятувальники МНС.

Розрив інженерних вибухових речовин був спричинений пожежею, пише Reuters.

Що стало причиною загоряння – ще невідомо, заявив міністр оборони Нурлан Ермекбаєв. 

За його словами, військові загинули під час спроб загасити вогонь. За попередніми даними, загалом трапилось близько 10 вибухів. 

Влада евакуювала сотні людей та закрила головну дорогу, що сполучає місто з Алмати. 

Міністр додав, що вибухові речовини, які зберігалися на складі, надійшли туди з об'єкта в місті Арись 2019 року, де також трапилися вибухи, внаслідок яких загинули чотири людини.

Нагадаємо, що в червні 2019 на складах біля міста Арись тарпилося загоряння, що спричинило розриви частин боєприпасів. Влада евакуювала все місто. 

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