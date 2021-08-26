У Жамбильській області на півдні Казахстану стався вибух на складі військової частини.

Про це повідомив заступник міністра оборони Казахстану Руслан Шпекбаєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі евакуюють населення з довколишніх будинків.

"На складі (де сталося загоряння в результаті вибуху, - ред.) зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Разом із тим з метою безпеки населення вжито заходів щодо евакуації жителів прилеглих будинків", - сказав Шпекбаєв.

Нагадаємо, у березні на підльоті до аеропорту Алмати у Казахстані зазнав аварії військовий літак, щонайменше четверо людей загинули.