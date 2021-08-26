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Японія призупинила використання Moderna через виявлені в кількох дозах домішки

Припинено використання близько 1,63 мільйона доз препарату.

Японія призупинила використання Moderna через виявлені в кількох дозах домішки
Фото: EPA/UPG

Влада Японії призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Moderna через виявлені в кількох дозах домішки.

Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту країни.

За даними агентства, повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах. Зазначається, що розмір часток домішки становить кілька міліметрів.

Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продажі і поширення вакцини Moderna в країні, заявив про припинення використання близько 1,63 мільйона доз.

У компанії Moderna пообіцяли японській владі почати розслідування інциденту.

Крім препаратів Moderna в Японії проводять вакцинацію препаратами британсько-шведської фірми AstraZeneca і американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech.

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