Японія призупинила використання Moderna через виявлені в кількох дозах домішки

Влада Японії призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Moderna через виявлені в кількох дозах домішки.

Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту країни.

За даними агентства, повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах. Зазначається, що розмір часток домішки становить кілька міліметрів.

Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продажі і поширення вакцини Moderna в країні, заявив про припинення використання близько 1,63 мільйона доз.

У компанії Moderna пообіцяли японській владі почати розслідування інциденту.

Крім препаратів Moderna в Японії проводять вакцинацію препаратами британсько-шведської фірми AstraZeneca і американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech.