Відомий японський актор Сонні Чіба помер від коронавірусу

Японський актор і майстер єдиноборств Сонні Чіба, який знявся у понад ста фільмах, в тому числі у "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно, помер від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

R.I.P Legendary action star Shinichi "Sonny" Chiba (1939-2021) pic.twitter.com/ciXsivoljM — Japan Society Film (@js_film_nyc) August 19, 2021

Сінічі Чіба помер пізно ввечері у четвер, 19 серпня, у лікарні біля Токіо, куди він потрапив 8 серпня після інфікування коронавірусом. Актор не був вакцинований від коронавірусної хвороби.

Чіба здобув славу у Японії в 1960-х роках завдяки ролям самураїв, бійців та детективів та особистому виконанню багатьох трюків. Після фільму "Вуличний боєць" (1974) він став відомий на Заході і почав зніматися закордоном.

Свого часу ця стрічка підкорила американського режисера Квентіна Тарантіно. На неї в кінотеатр ходили герої фільму Тарантіно "Справжнє кохання" (1993), а згодом режисер запросив Чібу зіграти в "Убити Білла".

In 50 years on screen, Shinichi "Sonny" Chiba grew from actor to fight choreographer to legend. A black belt in six martial arts, he blended toughness with depth in films like "The Street Fighter," "Kill Bill Vol. 1" and “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. He will be missed. pic.twitter.com/bmRzebbNlI — The Academy (@TheAcademy) August 20, 2021

Нагадаємо, що на початку серпня від коронавірусу помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук.