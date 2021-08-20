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Відомий японський актор Сонні Чіба помер від коронавірусу

Зірці "Вбити Білла" було 82 роки.

Відомий японський актор Сонні Чіба помер від коронавірусу
Фото: twitter.com/TheAcademy

Японський актор і майстер єдиноборств Сонні Чіба, який знявся у понад ста фільмах, в тому числі у "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно, помер від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Сінічі Чіба помер пізно ввечері у четвер, 19 серпня, у лікарні біля Токіо, куди він потрапив 8 серпня після інфікування коронавірусом. Актор не був вакцинований від коронавірусної хвороби.

Чіба здобув славу у Японії в 1960-х роках завдяки ролям самураїв, бійців та детективів та особистому виконанню багатьох трюків. Після фільму "Вуличний боєць" (1974) він став відомий на Заході і почав зніматися закордоном.

Свого часу ця стрічка підкорила американського режисера Квентіна Тарантіно. На неї в кінотеатр ходили герої фільму Тарантіно "Справжнє кохання" (1993), а згодом режисер запросив Чібу зіграти в "Убити Білла".

Нагадаємо, що на початку серпня від коронавірусу помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук.

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