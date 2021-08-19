До 100-річчя Станіслава Лема у Львові пройде фестиваль аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА

Міжнародний фестиваль аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА-2021 пройде у Львові 12 вересня - 17 жовтня 2021. Фестиваль зосереджений на мультимедійному та інтерактивному мистецтві. У його фокусі — новітні технології, твори, де в одній презентаційній площині переплітаються звук/музика, відео/анімація, зображення, текст. Крім того, команду проєкту цікавить потенціал застосування ІТ в мистецьких творах. Куратори: Остап Мануляк, Михайло Барабаш

Основні події фестивалю відбудуться у LEM Station — історичному трамвайному депо у Львові, ревіталізація якого триває. На основі промислових споруд початку ХХ с тут постає інноваційний креативний центр, що вже зараз наповнюється тематичними подіями. Інші локації фестивалю: Сенсотека (освітній інклюзивний простір у Стрийському парку), галереї (перелік уточнюється).

Цикл перфомансів, яким розпочнеться фестиваль 12 вересня, приурочений до 100-ліття Станіслава Лема, фантаста і футуролога, який народився і виріс у Львові. Технології і Чуттєве (основна тема ТЕТРАМАТИКИ 2021), їхня плинна межа та філософія взаємодії людської цивілізації з технологічним прогресом надзвичайно цікавили Станіслава Лема. 12 вересня у Львові загалом та на LEM Station зокрема з нагоди століття відомого львів'янина відбудеться низка локальних та міжнародних заходів, а після ТЕТРАМАТИКИ «Лемівську» тему продовжать Футурологічним конґресом (1-3 жовтня, організатори LEM Station).

Гостями ТЕТРАМАТИКИ 2021 будуть митці з Австрії, Болгарії, Греції, Кіпру, Кореї, Польщі, США, Тайваню, України, та Франції. Ряд робіт буде створено спеціально для Фестивалю.

Особливі гості:

- Марек Холонєвський (Польща) — новатор медіаарту в Європі. Композитор, саунд-артист, професор та культуртрегер. Один із найяскравіших представників електроакустичної сцени в Європі. Піонер використання сенсорів руху, сенсорів мозкових хвиль в музичних композиціях та перформансах. Засновник і співзасновник численних експериментальних музичних колективів. Постійно веде активну концертну та освітню діяльність в Європі, Азії та Америках. Президент Міжнародної конфедерації електроакустичної музики CIME / ICEM. Керівник Студії електроакустичної музики Краківської музичної академії та директор Аудіосферної лабораторії Департаменту інтермедії Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка в Кракові.

- Ґордон Монаган (Канада) — канадський піаніст і композитор експериментальної музики, якого вважають одним з новаторів саундарту. Відомий композитор Джон Кейдж якось сказав: "За фортепіано Ґордон Монаган видає звуки, яких ми раніше ніколи не чули". Починаючи з кінця 1970-х років, він створює звукові роботи, використовуючи природні сили та навколишнє середовище, наприклад, конструюючи інсталяції із довгих струн які починають звучати від подуву вітру. Твори Ґордона Монагана для фортепіано, гучномовців, кінетичних скульптур та комп’ютеризованого звукового середовища охоплюють різні жанри — від авангардної концертної музики до мультимедійної інсталяції та саундарту. Як композитор і саундартист він зіставляє кількісні та якісні аспекти природних акустичних феноменів із елементами технологій нових медій, довкілля, архітектури, популярної культури та живих перформансів.

Особлива лінія фестивалю — освітньо-інклюзивна програма, зокрема — інсталяції Тимофія Максименка, Антоні Райжекова і Ніни Шукали для незрячих людей.

ОСНОВНІ ПОДІЇ ТЕТРАМАТИКИ 2021

(у програмі можливі зміни)

12 вересня 2021 — Відкриття фестивалю:

Цикл перформансів, презентацій та лекцій присвячених 100-річчю Станіслава Лема

Координатор: Марек Холонєвський (PL).

Подія є прикладом не лише активної співпраці локальних середовищ, а й ширшого міжнародного співробітництва.

Відкриття ТЕТРАМАТИКИ приурочене до 100-річчя Станіслава Лема, пов’язане також із прологом до циклу перформансів, присвячених Станіславу Лему в рамках Фестивалю AudioArt (Краків).

ПРОГРАМА ВІДКРИТТЯ:

Voices of the Cosmos

https://voicesofthecosmos.bandcamp.com/

з лекцією Рафала Іванського (Rafał Iwański), Войцєха Зємби (Wojciech Zięba) та Себастіана Соберського (Sebastian Soberski) – Польща

Проєкт, створений двома саунд-артистами Рафалом Іванським та Войцехом Зємбою та астрономом Себастьяном Соберським, поєднує досягнення астрономії з електроакустичною музикою. Інструментальні треки, змішані з ритмами та тонами "звуків космосу" (оригінальних сигналів та звуків позаземного походження, отриманих за допомогою радіотелескопів, архівних записів космічних місій та сигналів з космосу), створені за допомогою електронних інструментів, як цифрових, так і аналогових.

Moon 2

http://moon2.org/watch/

Перформанс з презентацією Дениса Колокола і Ернста Оґурека – пам’яті Томека Холонєвського – Польща

Moon2 – це рівнозначно і звуковий, і візуальний проєкт, заснований артистами, пов'язаними з краківською імпровізаційною сценою: Денисом Колоколом (електроніка, рух), Ернестом Оґуреком (бас) та Томеком Холонєвським (перкусія). У проєкті Moon2 Денис Колокол генерує електронні звуки та використовує технологію відстеження руху, таким чином людське тіло та його рухи стають частиною музичного інструменту. Кожен жест виконавця записується камерою і впливає на електронні звуки, запрограмовані мовою SuperCollider.

Speaker Swinging

https://gordonmonahan.com/speaker-swinging/

Ґордон Монаган (Канада)

+Лекція

Speaker Swinging виріс з бажання оживити типовий концерт електронної музики і фактично реалізувати гучномовець як повноправний електромузичний інструмент сам по собі. Speaker Swinging — це експеримент з трьома або більше гучномовцями (які обертаються) та дев’ятьма звуковими осциляторами у замкнутому просторі. Speaker Swinging вперше був натхненний звуками гоночних автомобілів, які курсували в спекотну літню ніч, а хеві-метал лунав з вікон. Коли автомобілі проїздили поруч, був той швидкоплинний момент вологої, текучої музики, коли одна тональність перетікала в іншу.

ТЕХНОЛОГІЇ І ЧУТТЄВЕ | ВИСТАВКА

14-30 вересня, LEM Station (вул. Дмитра Вітовського, 57)

Куратори: Михайло Барабаш, Остап Мануляк [UA]

- Алексія Акіллеос / Alexia Achilleos (FI/CY) and Марінос Куцоміхаліс / Marinos Koutsomichalis

- Джаехун Чої / Jaehoon Choi (KR/US)

- Михайло Барабаш (UA)

- Марек Дека (PL)

- Сергій Петлюк (UA)

- Бінґ-Хуа Цай (TW)

- Антоні Райжеков / Antoni Rayzhekov

- Віталій Шупляк / Vitalii Shupliak (UA)

- Ніна Шукала / Nina Szukala

- Фаб’єн Зокко / Fabien Zocco (FR)

- Verbova project (UA) (Остап Костюк, Любов Плавська, Тетяна Хорошун, Яна Шлябанська)

26 вересня — 17 жовтня

26 – 28.09.2021 / LEM Station (вул. Вітовського, 57)

Рафал Запала / Rafał Zapała (PL): Sensorium

З авторського опису: “Інсталяція Sensorium - це інструмент, який відтворює музику, якою ви керуєте своїм мозком, шкірою лівої руки та серцем (...). Ми створили інструмент, який без вас не працює, ви - двигун цієї установки у найреальніший, неметафоричний спосіб. Вас оточують звуки, але незвичним чином. Їх характер відповідає стану вашого розуму. Апарат, який ви вдягаєте, дозволяє вам формувати характер музики навколо вас”.

Лекція Рафала Запали про використання мозкових хвиль для безпосереднього управління розвитком тканини аудіовізуальних інстиляцій.

26.09.2021 / 19:00 / LEM Station (вул. Вітовського, 57)

Перформанс, лекція, майстер-класи

Group Lab [PL], Пьотр Мадей, Артур Ліс

28.09–10.10.2021 / 18:00 / Сенсотека (вул. Уласа Самчука, 22)

Тимофій Максименко / Timothy Maksymenko (UA/UK): Blind Map or Sound Labyrinth

01–03.10 / 19:00 / локація уточнюється

Антоні Райжеков [BG/AT]

08.10.2021 / 19:00 / Сенсотека (вул. Уласа Самчука, 22)

Перформанс

Софія Козлова [UA]

17.10.2021 / LEM Station (вул. Вітовського, 57)

Мистецька група “НУРТ” [UA]

Михайло Барабаш, Остап Мануляк, Юрій Булка

Закриття ТЕТРАМАТИКИ 2021