Книжковий рибейт — дієвий засіб проти піратства

Контрафактні видання (паперові й електронні) не дають розвиватися легальному книжковому простору . За оцінками Українського інституту книги обсяг піратства досягає 30 млн доларів. Це майже третина легального комерційного ринку художньої книжки.

В Одесі під час книжкового фестивалю «Зелена хвиля» відбулася дискусія «Дамоклів меч української літератури: як контрафакт вбиває книжковий ринок».

Фото: надане Віктором Кругловим

Видавництва та легальні дистриб’ютори електронного контенту не бачать сенсу вкладати в нові е-книжки, бо наступного дня ті самі видання можна буде завантажити безкоштовно. Паперові контрафактні книжки, що коштують набагато дешевше легальних видань, вільно можна придбати на книжкових ятках або маркетплейсах.

У підсумку: автори без гонорарів, збанкрутілі книгарні, споживачі без якісних книжок, держава без податків.

Чому це відбувається? Є кілька причин:

через недосконале законодавство сьогодні дуже важко притягнути піратів до відповідальності;

більшість читачів не вбачають проблеми в піратстві та контрафакті;

закриваються книгарні, не розвиваються легальні майданчики для продажу електронного контенту, тому свідомі споживачі не мають можливості придбати легальне видання.

Замкнуте коло.

Що зробити, щоб прибрати тіньові канали контрафакту?

1. Звернути увагу законодавців на проблему. Пропозиції до вдосконалення законів проти піратства напрацьовували УАВК.

2. Терміново вводити книжковий рибейт. Рибейт — це повернення частини коштів від продажів українських книжок книгарням на покриття оренди. Це підтримає на плаву легальні майданчики з продажу книжок.

3. Висвітлювати проблему та виховувати доброчесне споживання. Це створить середовище свідомих читачів.

Отже, подолати проблему книжкового піратства можливо тільки сумісними зусиллями видавців, ЗМІ та можновладців. Ця «хвороба» лікується комплексно, і тому є наочні приклади. Як врегульовані права авторів, як підтримуються видавці та як подолано піратство в інших країнах — то, мабуть, тема окремого допису. А зараз — щира подяка усім учасникам та організаторам таких платформ, де можна підняти дійсно болючі теми заради розвитку української книги та культури читання в цілому.