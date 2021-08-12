Кількість виданих книжок в Україні за рік зросла на 17%

Порівняно з минулим роком кількість назв і накладів збільшилися на 17% і 36%.

За даними фахівців Книжкової палати України, за сім місяців 2021 року видали 5975 назв книг і брошур, загальний тираж яких склав 5460,7 тис. примірників. Порівняно з таким самим періодом 2020 року кількість виданих книжок цього року зросла на 17 відсотків, а тираж збільшився на 36 відсотків. Переважна більшість книжкової продукції вийшла українською мовою – 4615 назв тиражем 4524 тис. примірників. Ще 772 видання (накладом 586,1 тис. примірників) вийшли російською, а 668 – іншими мовами. Крім того, цього року видано 3080 авторефератів дисертацій. Про це повідомляє Укрінформ.

Також Книжкова палата підрахувала кількість газет, що виходили у 2020 році. Російськомовні видання мали найбільші наклади.

За словами Держкомтелерадіо, відповідно до Закону «Про обов’язковий примірник документів» та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608, державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» є одержувачем усіх видів видань усіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражних видань, нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, усіх періодичних та продовжуваних видань. Відсутність у Книжковій палаті обов’язкових примірників видань, їхнє часткове або невчасне отримання унеможливлюють системне поповнення Державного архіву друку, негативно впливають на об’єктивність зведених адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій сфері.

При цьому обов’язковий примірник повторного видання (перевидання, передрук) незалежно від року випуску попереднього видання, додаткового тиражу та у випадках, коли тираж видання виготовляють частинами (запусками), зокрема різними виготовлювачами видавничої продукції (поліграфічними підприємствами), також обов’язково має бути доставлений Книжковій палаті.

На посадових осіб, фізичних осіб-підприємців, які порушують чинне законодавство щодо своєчасного доставляння обов'язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, накладаються штрафи, які становлять від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.